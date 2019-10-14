Україна - Португалія: де дивитися матч

В рамках відбіркового матчу на чемпіонат Європи 2020 року збірна України зустрінеться з Португалією. На думку авторитетних букмекерів, фаворитами є чинні чемпіони континенту.

14 жовтня 21:45

Київ, НСК "Олімпійський"

Матч Україна - Португалія в рамках восьмого туру відбору Євро-2020 відбудеться 14 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський". У прямій трансляції на території нашої країни зустріч покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Початок - о 21:45 за київським часом.

Крім того, на спеціалізованому футбольному каналі, починаючи з 20:30, експерти в студії програми Головна команда "обговорять майбутній поєдинок, а по його закінченні проаналізують підсумок протистояння.

Підопічним Андрія Шевченка в поєдинку проти чемпіонів турніру вистачить нічиєї, щоб достроково гарантувати собі вихід на Євро-2020. Попередня зустріч команд завершилась з рахунком 0:0.

В останньому матчі кваліфікації Україна здобула домашню перемогу над збірною Литви з рахунком 2:0, а команда Фернанду Сантуша взяла верх над Люксембургом - 3:0.

Турнірне становище у відбірковій групі В перед грою: Україна - 16 очок (після 6 ігор), Португалія - 11 (5), Сербія - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6).