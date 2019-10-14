Україна - Португалія: прогноз букмекерів

Фото: гравці збірної України готуються до матчу з Португалією (facebook.com/ffukraine)

Фахівці вважають фаворитом гостей поєдинку

Збірні України та Португалії зустрінуться у матчі восьмого туру відбору Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна телеканалах "Футбол 1" і ТРК "Україна".

14 жовтня 21:45

Київ, НСК "Олімпійський"

Букмекерські контори вважають фаворитом чинних чемпіонів Європи - Португалію. На перемогу команди гостей приймаються ставки з коефіцієнтом 2,15, показник на успіх збірної України - 3,75. Нічию в цій зустрічі фахівці оцінили коефіцієнтом 3,25.

УЄФА призначив на матч суддівську бригаду з Англії на чолі з досвідченим 40-річним арбітром Ентоні Тейлором. На лініях йому допомагатимуть Гаррі Бесуік і Адам Нунн. У ролі четвертого рефері виступить Крейг Поусон.

Підопічним Андрія Шевченка в поєдинку проти чемпіонів турніру вистачить нічиєї, щоб достроково гарантувати собі вихід на Євро-2020. Попередня зустріч команд завершилась з рахунком 0:0.

В останньому матчі кваліфікації Україна здобула домашню перемогу над збірною Литви - 2:0, а команда Фернанду Сантуша взяла верх над Люксембургом - 3:0.

Турнірне становище у відбірковій групі В перед грою: Україна - 16 очок (після 6 ігор), Португалія - 11 (5), Сербія - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6).