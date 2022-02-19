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Україна може попросити Туреччину закрити протоки Чорного моря для РФ: названо умову

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Київ, Субота 19 лютого 2022 22:46
Україна може попросити Туреччину закрити протоки Чорного моря для РФ: названо умову Фото: Туреччина може закрити для РФ протоки Чорного моря (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Марія Кучерявець

Україна, підставі конвенції Монтре, може звернутися до Туреччини щодо закриття протоків для РФ в Чорному морі. Це може статися безпосередньо у випадку подальшого російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Туреччині Василя Боднаря в інтерв'ю Укрінформу.

"Якби виникла така ситуація, що російська сторона прийняла рішення про напад на Україну, тоді це створює інші умови для застосування положень конвенції, рішення про закриття чи обмеження проходу проток. Тоді ми маємо право на підставі цієї конвенції звертатися з проханням до Туреччини, щоб протоки закрити і не дозволити таким чином додатковим силам РФ зайти в Чорне море", - сказав Боднар.

Посол зазначив, що конвенція Монтре дає можливості Туреччині забезпечити свій суверенітет над протоками в особливий період, або у випадках, передбачених конвенцією.

Тоді Туреччина сама приймає рішення, які кораблі пускати, а які ні. Підстав закривати протоки у країни нема, принаймні зараз. Для чорноморських держав обмежень по проходу проток немає, для нечорноморських є обмеження по часу перебування та тоннажу. Є особливості по підводному флоту", - додав Боднар.

Нагадаємо, нещодавно Росія оголосила великі райони Азовського і Чорного морів небезпечними і закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито у зв'язку з проведенням військових "навчань".

Після чого, МЗС України висловило рішучий протест Росії.

Пізніше Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря.

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