Україна може попросити Туреччину закрити протоки Чорного моря для РФ: названо умову

Україна, підставі конвенції Монтре, може звернутися до Туреччини щодо закриття протоків для РФ в Чорному морі. Це може статися безпосередньо у випадку подальшого російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Туреччині Василя Боднаря в інтерв'ю Укрінформу.

"Якби виникла така ситуація, що російська сторона прийняла рішення про напад на Україну, тоді це створює інші умови для застосування положень конвенції, рішення про закриття чи обмеження проходу проток. Тоді ми маємо право на підставі цієї конвенції звертатися з проханням до Туреччини, щоб протоки закрити і не дозволити таким чином додатковим силам РФ зайти в Чорне море", - сказав Боднар.

Посол зазначив, що конвенція Монтре дає можливості Туреччині забезпечити свій суверенітет над протоками в особливий період, або у випадках, передбачених конвенцією.

Тоді Туреччина сама приймає рішення, які кораблі пускати, а які ні. Підстав закривати протоки у країни нема, принаймні зараз. Для чорноморських держав обмежень по проходу проток немає, для нечорноморських є обмеження по часу перебування та тоннажу. Є особливості по підводному флоту", - додав Боднар.