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Україна висловила рішучий протест РФ через блокування судноплавства в Чорному й Азовському морях

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 12:01
Україна висловила рішучий протест РФ через блокування судноплавства в Чорному й Азовському морях Фото: Україна висловила протест РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Російській Федерації. Причина - блокування судноплавства в Чорному й Азовському морях і Керченській протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

У МЗС заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань", - йдеться у повідомленні.

В Україні заявили, що йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

"Подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права", - йдеться у повідомленні.

Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь.

Нагадаємо, Російська Федерація оголосила про проведення військових навчань в акваторії Чорного та Азовського морів.

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