Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів: деталі рішення уряду

Рішення уряду набере чинності тільки у разі погодження держателями облігацій змін, передбачених документом. У разі непогодження держателями облігацій, державний борг буде обслуговуватися та погашатися відповідно до умов випуску облігацій.

Згідно з документом, кінцева дата погашення облігацій відстрочується на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

Протягом дії відстрочки, відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій. Крім того, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід).

ВВП-варанти

Крім того, уряд постановою від 19 липня 2022 р. № 806 вніс зміни до випуску держоблігацій 2015 року, коли відбулася реструктуризація держборгу. До умов випуску і розміщення державних деривативів включається право України викупити їх за номіналом. Виплата за державними деривативами з 31 травня 2023 року відстрочується до 1 серпня 2024 року. Строк обігу державних деривативів продовжується на один рік таким чином, що останнім звітним роком стає 2039 рік.