UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов: детали решения Кабмина

Фото: выплату долгов Украины отсрочат на 2 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов. Реструктуризация произойдет только в случае одобрительного решения кредиторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 19 июля 2022 г. № 805.

Решение правительства вступит в силу только в случае согласования держателями облигаций изменений, предусмотренных документом. В случае несогласования держателями облигаций, государственный долг будет обслуживаться и погашаться в соответствии с условиями выпуска облигаций.

Согласно документу, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.

В течение действия отсрочки, процентный доход по облигациям продолжает начисляться по ставкам, предусмотренным в условиях выпуска соответствующих облигаций. Кроме того, на сумму начисленного основного процентного дохода начисляется дополнительный процентный доход по ставкам, которые предусмотрены в условиях выпуска соответствующих облигаций (дополнительный процентный доход).

Напомним, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина должна поставить на паузу все выплаты по внешним долгам. Отсрочка должна составить два года.

Ранее "Нафтогаз" обратился к кредиторам с просьбой отсрочить выплату долгов на 2 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины