Стала першою. Україна сплатила всі цьогорічні внески в ООН

Фото: штаб-квартира ООН (flickr by Patrick Gruban)

Україна сплатила всі цьогорічні внески в Організацію Об'єднаних Націй. Україна стала першою країною, яка в повному обсязі сплатила внески у 2021 році.

Про це повідомило представництво України в ООН на сторінці у Twitter.

В представництві наголосили, що Україна налаштована продовжувати виконувати свої зобов'язання перед ООН.

"Україна офіційно стала першою державою-членом ООН у 2021 році, яка повністю сплатила внески до ООН. Україна твердо налаштована продовжувати виконувати свої зобов'язання перед ООН, сплачуючи свої внески в повному обсязі й у найкоротші терміни", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, на початку грудня президент України Володимир Зеленський розпорядився виконати резолюції ООН щодо зброї масового знищення. Координувати виконання резолюцій буде Міністерство закордонних справ.

Крім того, в ООН попереджали, що через пандемію коронавірусу Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя.