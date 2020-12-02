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Зеленський розпорядився виконати резолюції ООН щодо зброї масового знищення

Київ, Середа 02 грудня 2020 22:08
Зеленський розпорядився виконати резолюції ООН щодо зброї масового знищення
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про виконання резолюцій Ради безпеки ООН. Вони передбачають нерозповсюдження зброї масового знищення.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

В указі до виконання вказані сім резолюцій ООН з 2004 по 2016 роки, які стосуються нерозповсюдження зброї масового знищення і неможливість її використання в терористичних цілях.

Зеленський визначає статус Міністерства закордонних справ як координатора виконання резолюцій. Також він доручив Кабінету міністрів покласти на міністерства та інші органи виконавчої влади виконання резолюцій.

Нагадаємо, минулого тижня Олексій Кучер був звільнений з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний Володимиром Зеленським.

Також президент підписав законопроект №2679 про оптимізацію роботи Центрів надання адміністративних послуг. Цим законом Кабінет міністрів уповноважили встановлювати вимоги до ЦНАП.

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