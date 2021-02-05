Україна отримає вакцини від COVID не менше 3-4 виробників

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Україна отримає вакцини від COVID не менше трьох або чотирьох виробників. Вакцинація буде проводитися кількома безпечними препаратами, як і в інших країнах світу.

Про це на годині запитань до уряду у Верховній раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми говоримо виключно про вакцинації безпечними вакцинами. У нас буде не менше 3-4 різних виробників вакцини. Така ситуація відбувається майже у всіх країнах світу, коли йдеться про вакцинацію (препаратами, - ред.) декількох виробників", - зазначив Степанов.

Відзначимо, імовірно, Україна може отримати ще вакцину китайської компанії Sinovac, з якою вже підписали контракт майже на 2 млн доз. Також йдуть переговори з британсько-шведською компанією AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія Pfizer найближчим часом подасть документи на реєстрацію своєї вакцини в Україні. Очікується, що саме ця вакцина буде першою доставлена в Україну в рамках механізму COVAX.

Крім того, віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що кілька країн Європейського союзу можуть перепродати вакцину Україні. Але поки не розголошується, які обсяги і які саме країни готові допомогти Україні.