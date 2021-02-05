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Pfizer найближчим часом подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 09:37
Pfizer найближчим часом подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Американська компанія Pfizer найближчим часом повинна подати всі документи на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в Україні. Саме ця вакцина повинна бути першою поставлена ​​в Україну в лютому.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вакцинація розпочнеться в лютому. Зараз Україна чекає на постачання в рамках програми COVAX 117 доз вакцин компанії Pfizer. При цьому поки дана вакцина не зареєстрована в Україні.

"Ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть представлені всі документи на реєстрацію вакцин Pfizer в Україні. Підкреслюю, вакцина буде використовуватися в Україні тільки тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином", - заявив Ляшко.

Санлікар додав, що реєстрація буде проводитися за спрощеною системою.

Відзначимо, процес вакцинації в Україні може початися з 15 лютого.

Раніше Ляшко заявив, що Україна вирішила проблему з транспортуванням і зберіганням вакцини від Pfizer.

Також в компанії повідомили, що Україна має хороші шанси отримати COVID-вакцину Pfizer за двосторонніми контрактами. Зараз між сторонам тривають переговори.

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