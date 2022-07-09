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США пообіцяли надати Україні гуманітарної допомоги на 360 млн доларів

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Балі, Субота 09 липня 2022 15:47
США пообіцяли надати Україні гуманітарної допомоги на 360 млн доларів Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США нададуть Україні черговий пакет допомоги на 360 млн доларів. Ці кошти спрямують на гуманітарні потреби.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті G20, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами Блінкена, мова йде про продукти харчування, чисту питну воду, засоби невідкладної медичної допомоги та житло. Також виділені кошти підуть на координацію з гуманітарними організаціями.

Проте держсекретар не уточнив, коли саме надійде допомога.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на 400 млн доларів.

В рамках нового пакета Україна отримає ракетні системи HIMARS та різного типу боєприпаси.

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