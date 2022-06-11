Коли Україна отримає перші гаубиці з Німеччини: відповідь посла

"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки - щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки, - жодної не було поставлено до України", - зазначив Мельник.

При цьому він підкреслив, що зараз йдеться про дві обіцянки у постачанні Німеччиною важкої зброї.

"7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, - ми ці системи отримаємо десь 22 червня; і самохідні зенітні системи, так звані "Гепарди". Це теж стара зброя - 30 одиниць: 15 "Гепардів" - до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації", - розповів Мельник.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння, але заявив, що про графіки передачі говорити зараз складно.

Додамо, раніше ЗМІ повідомляли, що німецький уряд блокує поставки бойових машин піхоти (БМП) "Мардер" Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.