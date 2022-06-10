Говорити про графіки поставки зброї Україні складно, - речник уряду Німеччини

Федеральний уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння. Однак з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника уряду Німеччини Штеффена Зайберта.

"Зараз йде повним ходом підготовка, щоб це запрацювало. Але це не відбувається за одну ніч", - заявив він.

Гебештрайт нагадав про заплановане постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.

Він сказав, що розуміє нетерпіння, але ці питання мають бути перевірені та вивчені дуже ретельно, "перш ніж ви зробите заяву, яку ви, можливо, потім не зможете стримати".

За словами речника, українські військові зараз проходять навчання в Німеччині із використання Panzerhaubitze 2000.

"У цьому зв’язку є сенс у тому, що зброя, на якій вони навчаються, також перебуває в Німеччині", - додав він.