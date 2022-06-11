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Когда Украина получит первые гаубицы из Германии: ответ посла

Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украина может получить от Германии гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже около 22 июня. Впоследствии нашей стране должны передать и немецкие зенитные самоходные установки Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника в интервью НВ.

"По состоянию на сегодня, на 105 день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки, - ни одной не было поставлено в Украину", - отметил Мельник.

При этом он подчеркнул, что сейчас речь идет о двух обещаниях в поставках Германией тяжелого оружия.

"7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, - мы эти системы получим где - то 22 июня; и самоходные зенитные системы, так называемые "Гепарды". Это тоже старое оружие - 30 единиц: 15 "Гепардов" - до конца июля, еще 15 - до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сих пор, которые находятся в стадии реализации", - рассказал Мельник.

Напомним, Федеральное правительство Германии пообещало Украине поставки тяжелого вооружения, но заявил, что о графиках передачи говорить сейчас сложно.

Добавим, ранее СМИ сообщали, что немецкое правительство блокирует поставки боевых машин пехоты (БМП) "Мардер" Украине.

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