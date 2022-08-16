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Україна отримає "кругленьку" суму до Дня Незалежності: що відомо

Фото: Україна отримає 4 млн євро до Дня Незалежності (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Литва, Польща, Латвія та Естонія планують допомогти Україні грошима. Вони будуть витрачені на зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці Верховної ради у Facebook.

"Литва, Польща, Латвія та Естонія планують зібрати чотири мільйони євро на зброю для ЗСУ до Дня Незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ вже знищили близько 50 російських складів з боєприпасами завдяки ракетним системам HIMARS. Також ЗСУ вдало б'ють за командними пунктами ворога.

При цьому в розпорядженні адміністрації президента США Джо Байдена залишилося 6 млрд доларів із виділених на військову допомогу Україні грошей.

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