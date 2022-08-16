Украина получит "кругленькую" сумму ко Дню Независимости: что известно

Литва, Польша, Латвия и Эстония намерены помочь Украине деньгами. Они будут израсходованы на оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на странице Верховной рады в Facebook .

"Литва, Польша, Латвия и Эстония планируют собрать четыре миллиона евро на оружие для ВСУ ко Дню Независимости Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВСУ уже уничтожили около 50 российских складов с боеприпасами благодаря ракетным системам HIMARS. Также ВСУ удачно бьют по командным пунктам врага.

При этом в распоряжении администрации президента США Джо Байдена осталось 6 млрд долларов из выделенных на военную помощь Украине денег.

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