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В США залишилося 6 млрд доларів з виділених на військову допомогу Україні коштів

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Вашингтон, П'ятниця 22 липня 2022 23:36
В США залишилося 6 млрд доларів з виділених на військову допомогу Україні коштів Фото: РСЗВ HIMARS (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У розпорядженні адміністрації президента США Джо Байдена залишилося 6 млрд доларів з виділених на військову допомогу Україні грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.

Журналіст посилається на неназваного представник Міноборони США.

"В адміністрації Байдена Залишилося 6 млрд доларів у президентських повноваженнях на постачання зброї Україні", - йдеться в повідомленні.

Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.

Нагадаємо, останні постачання американського озброєння в Україні проходять за програмою USAI (ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програмою президентських повноважень. Ці кошти передбачені рішенням Конгресу.

Йдеться про пакет на суму в 40 млрд доларів, де були передбачені кошти в розмірі понад 20 млрд доларів на оборонну допомогу Україні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що зброя З США в Україну згідно із Законом про ленд-ліз почне надходити в липні-серпні, можливо у вересні.

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