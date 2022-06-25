Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти

За даними прес-служби, угоду між урядами України та Німеччини підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Отримання коштів очікується вже найближчим часом.

"Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, грантова допомога означає, що ці кошти Україні повертати не потрібно.