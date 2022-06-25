Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги

По данным пресс-службы, соглашение между правительствами Украины и Германии подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Получение средств ожидается уже в ближайшее время.

"Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения", - говорится в сообщении.

Отметим, грантовая помощь означает, что эти деньги Украине возвращать не нужно.