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Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи. Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, соглашение между правительствами Украины и Германии подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Получение средств ожидается уже в ближайшее время.

"Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения", - говорится в сообщении.

Отметим, грантовая помощь означает, что эти деньги Украине возвращать не нужно.

Напомним, что в апреле 2022 года Международный валютный фонд принял решение о создании административного счета для зачисления денежных средств в виде доли Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (займов).

В июне в госбюджет Украины поступил 1 млрд канадских долларов (эквивалент 773 млн долларов США) кредита от Канады. Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного валютного фонда.

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