ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нова програма з МВФ та допомога фонду: чого очікують у НБУ

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 червня 2022 15:29
Нова програма з МВФ та допомога фонду: чого очікують у НБУ Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Національному банку вважають, що Україні потрібна нова програма співпраці з МВФ. Крім того, у Нацбанку очікують допомоги від окремих країн через адміністративний рахунок у МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"На нашу думку саме час розпочати обговорення програми з Міжнародним валютним фондом", - сказав він та зазначив, що у фокусі програми має бути макрофінансова стабільність та стійкість державних фінансів.

Шевченко нагадав, що зараз не реалізується жодна програма МВФ з Україною.

Допомога через надання СПЗ з адміністративного рахунку

За його словами, сьогодні реалізується кілька програм міжнародної допомоги для України. Одним з цих інструментів є адміністративний рахунок у МВФ. "Це не є часткою програми, це є фінансовим інструментом, за допомогою якого Україна отримує гроші від наших міжнародних партнерів", - повідомив він.

Шевченко нагадав, що прем'єр-міністр України звернувся до багатьох країн з метою отримання допомоги через канал СПЗ. І на сьогоднішній день є країни, які прийняли позитивне рішення, є країни, де це питання знаходиться в стані обговорення через те, що в різних країнах відрізняються механізми ухвалення рішень.

"Робота над цим не припинялась і не припиняється", - сказав він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд створив спеціальний рахунок для допомоги Україні. Вже ухвалено рішення, що на цей рахунок буде спрямовано 1 мільярд доларів від Канади.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ Національний банк України
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні