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Україна отримала перший транш з адмінрахунку МВФ: на що витратять 1 млрд канадських доларів

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Україна, П'ятниця 17 червня 2022 12:00
Україна отримала перший транш з адмінрахунку МВФ: на що витратять 1 млрд канадських доларів Фото: держбюджет України отримав 1 млрд канадських доларів
Автор: Олександр Білоус

До держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів (еквівалент 773 млн доларів США) кредиту від Канади. Це - перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Строк погашення кредиту - 10 років, процентна ставка - 1,69% річних.

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків, повідомили в Мінфіні.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

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