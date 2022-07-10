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У Міноборони пояснили, чого не вистачає Україні для ефективного захисту неба від ракет РФ

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Україна, Неділя 10 липня 2022 12:25
У Міноборони пояснили, чого не вистачає Україні для ефективного захисту неба від ракет РФ Фото: Україна веде переговори щодо отримання сучасної ППО NASAMS (МО Угорщини)
Автор: Наталія Гурковська

Наявність норвезької мобільної батареї зенітних ракет ППО середньої дальності NASAMS дозволить серйозно посилити захист повітряного простору над Україною. Влада вже веде переговори щодо цього питання з виробником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі загальнонаціонального телемарафону представника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

За його словами, існує черга на закупівлю цих комплексів і оскільки не було заявки України, багато комплексів Україна не може отримати. Водночас, позитивне рішення США, які виробляють ракети для цієї системи, та норвезького виробника, дає "зелене світло" для України.

Гнат нагадав, що робота Повітряних сил в умовах війни має свою специфіку, адже потрібно постійно переміщатися, щоб уникати ракетного обстрілу.

"Повітряні сили працюють в умовах війни з новими підходами та в умовах, коли потрібно постійно переміщатися, постійно уникати ракетних атак ворога. Розвідка ворога працює. У таких умовах сьогодні працює українська ППО. Ефективно? Безумовно, ефективно", - зазначив він.

Ігнат наголосив, що Україна не може існувати без прикриття з повітря. Він підкреслив, що в першу чергу необхідно захистити українців від ракетних атак, оскільки передача винищувачів, літаків це не швидкий процес, хоча їх "дадуть ось-ось, можливо пізніше".

Нагадаємо, 27 червня у Білому домі заявили, що США поставлять Україні сучасні системи ППО середньої та великої дальності, хоча не уточнили які саме. За інформацією анонімного чиновника, адміністрація Байдена придбає для України NASAMS.

При цьому українські війська вже проходять підготовку з використання норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

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