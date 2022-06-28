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Українські військові вже навчаються управляти системами ППО NASAMS, - Politico

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США, Вівторок 28 червня 2022 18:00
Українські військові вже навчаються управляти системами ППО NASAMS, - Politico Фото: українські військові вже навчаються управляти системами ППО NASAMS (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські війська вже проходять підготовку з використання норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на кореспондента Politico Пола Маклірі.

Очікується, що NASAMS увійде до числа наступної партії важкого озброєння, яку США схвалили для передачі Україні.

За словами радника з національної безпеки Джейка Саллівана, США знаходяться в процесі завершення розробки пакету допомоги, який включає в себе передові засоби протиповітряної оборони середньої і великої дальності для українців, разом з деякими іншими предметами, які необхідні терміново.

Раніше РБК-Україна розповідало про комплекси NASAMS, та які цілі вони можуть вражати.

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