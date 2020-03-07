У Китаї розробили метод швидкого виявлення коронавірусу

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Новий тест дозволяє виявити пацієнтів навіть в інкубаційній і бессимптомной фази

Біотехнологічна компанія Hai Kang Life Corporation заявила про успішної розробки високоточного та високочутливого методу швидкого виявлення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Новий тест дозволяє виявити пацієнтів навіть в інкубаційній і безсимптомній фазі.

За словами президента компанії Юй Чанхай, метод тестування на коронавірус SARS-CoV-2 за допомогою технології ERT-PCR був створений спеціальною групою досліджень і розробок компанії. Його основою стала технологія розширеної флуоресцентної полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі ERT-PCR, яка з успіхом застосовувалася для клінічної діагностики під час епідемії атипової пневмонії у 2003 році.

Також він додав, що метод щонайменше в 10 разів чутливіші інших методів, бо він використовує додатковий набір праймерів і додатковий цикл вивчення цільової послідовності для підвищення чутливості тесту.

Крім точності та чутливості, даний метод дозволяє аналізувати велику кількість зразків одночасно, що робить його особливо ефективним.

Чанхай додав, що компанія безоплатно передасть технологію в цілях профілактики й контролю епідемії COVID-19. Технологія буде доступна для вільного використання всіма медичними і науковими установами, яким вона потрібна.

Нагадаємо, вчені з Китаю виявили, що симптоми коронавіруса можуть змінюватися. Вони провели дослідження, в якому взяли участь дві групи людей з коронавірусом. За даними вчених, у тих, хто заразився коронавірусом пізніше, симптоми проявлялися не так явно.

Додамо, що у лідера Демократичної партії Італії Ніколи Зінгаретті діагностували зараження коронавірусом COVID-19. Політик проведе деякий час на карантині у себе вдома.