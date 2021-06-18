Україна отримає гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить, - Вітренко

Навіть якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", Україна все одно буде отримувати гроші за контрактом. За умов, навіть якщо транзиту не буде.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Право на владу".

"Тобто коли Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде через територію України. Наприклад, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо "Північний потік-2" буде добудований, то Україна все одно за контрактом має отримувати мільярди доларів", - сказав Вітренко.

За його словами, був підписаний контракт з гарантією "качай або плати".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску повинна бути деокупація українських територій.

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз зазначив, що виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" і можливих компенсацій.