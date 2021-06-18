RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна отримає гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить, - Вітренко

Автор: Даша Харченко

Навіть якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", Україна все одно буде отримувати гроші за контрактом. За умов, навіть якщо транзиту не буде.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Право на владу".

За його словами, був підписаний контракт з гарантією "качай або плати".

"Тобто коли Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде через територію України. Наприклад, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо "Північний потік-2" буде добудований, то Україна все одно за контрактом має отримувати мільярди доларів", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску повинна бути деокупація українських територій.

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз зазначив, що виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" і можливих компенсацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій ВітренкоПівнічний потік-2