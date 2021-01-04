Україна отримає американські патрульні катери Island в найближче півріччя

Американські патрульні катери класу Island прибудуть в Україну протягом першого півріччя 2021 року. Відтак, українські Військово-морські сили матимуть дивізіон з п'яти катерів цього класу.

Про це розповів командувач ВМС України Олексій Неіжпапа в інтерв'ю Радіо Свобода.

Наразі катери проходять технічне обслуговування та доозброєння в США, а в січні українські екіпажі відправляються в Балтімор, де буде проводитися допідготовка.

"Очікуємо, що Айленд прийдуть до нас протягом першого півріччя, а до кінця 2021 придбають всі можливості - тоді матимемо дивізіон з п'яти катерів цього класу", - сказав Неіжпапа

Він додав, що також вже підписаний контракт на будівництво американських катерів Mark 6 для України.

Нагадаємо, ще в січні 2020 року ВМС Збройних сил України повідомляли, що Військово-морські сили України планують отримати від США три катери класу Island в 2021 році.

Раніше повідомлялось, що після успішного завершення випробувань до корабельно-катерного складу ВМС України включено малий броньований артилерійський катер "Костопіль". Катер побудований на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському".