В Україні планують першу в історії сільськогосподарський перепис

Фото: Доїння корів (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Держстаті хочуть знати точну кількість корів та площі під картоплею

В Україні мають намір провести перший в історії країни сільськогосподарський перепис. Планують з'ясувати чисельність тварин, а також види культур, які вирощують в домогосподарствах.

Про це під час зустрічі з журналістами сказав голова Державної служби статистики Ігор Вернер.

Вернер нагадав, що в Україні ще жодного разу не було сільськогосподарського перепису.

"У нас був у 2001 році Всеукраїнський перепис, в ході якої ми встановили точну кількість населення і його характеристики. На жаль, в сільському господарстві ми не маємо такої інформації", - сказав він.

За його словами, мета такої перепису - побудова грамотної державної політики в сільському господарстві. При цьому мова йде виключно про домогосподарства.

"Нам потрібно знати, скільки у нас корів, яких тварин тримають люди, які вирощують культури. Як дізнатися весь цей потенціал в сільському господарстві? Цей перепис робиться, як і Всеукраїнський перепис, для прийняття обґрунтованих рішень, щоб було зрозуміло, куди треба вкладати гроші, що потрібно дотувати, а що ні, що розвивається добре і без дотацій", - сказав голова Держстату.

Онлайн з головою Держстату Ігорем Вернером Як працює Держстат України, як українська статистика наближається до європейської, чи буде перепис населення по реєстрах та чи моніторить Україна виконання Цілей сталого розвитку? Голова Держстату Ігор Вернер відповів на питання журналістів. Опубліковано Державна служба статистики України Четвер, 4 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Кабміні заявляли, що через спалах коронавірусу Всеукраїнський перепис населення навряд чи пройде навіть у 2021 році.

Відзначимо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (НАН) Елла Лібанова в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що перепис населення є необхідним діагнозом суспільству.

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Автор: Олександр Білоус