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Україна отримала вже другу партію станцій Starlink

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Четвер 10 березня 2022 01:44
Україна отримала вже другу партію станцій Starlink В Україну прибула станція Starlink (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україну прибула друга партія обладнання Starlink від Ілона Маска для супутникового інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, Україна та всі українці мужньо тримаються як єдина родина. Однак, у такі важкі часи українці потребують додаткового натхнення, щоб залишатися стійкими та сильними.

Зазначається, що Україна отримала вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink.

"І особисто мене надихає, що така людина як Ілон Маск дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну. Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці", - заявив Федоров.

Україна отримала вже другу партію станцій Starlink

Україна отримала другу, значно більшу, партію станцій Starlink (t.me/zedigital)

Раніше ми повідомляли, що перша супутникова система Starlink прибула до Києва.

Також ми писали, що екіпаж SpaceX візьме у космос український прапор.

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