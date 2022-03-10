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Украина получила уже вторую партию станций Starlink

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Четверг 10 марта 2022 01:44
Украина получила уже вторую партию станций Starlink В Украину прибыла станция Starlink (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украину прибыла вторая партия оборудования Starlink от Илона Маска для спутникового интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, Украина и все украинцы мужественно держатся как единая семья. Однако, в такие трудные времена украинцы нуждаются в дополнительном вдохновении, чтобы оставаться устойчивыми и сильными.

Отмечается, что Украина получила уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink.

"И лично меня вдохновляет, что такой человек как Илон Маск придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину. Сегодня мы получили уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике", - заявил Федоров.

Украина получила уже вторую партию станций Starlink

Украина получила вторую, значительно большую, партию станций Starlink (t.me/zedigital)

Ранее мы сообщали, что первая спутниковая система Starlink прибыла в Киев.

Также мы писали, что экипаж SpaceX возьмет в космос украинский флаг.

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