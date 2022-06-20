Зеленський запропонував прийняти Україну до "Тримор'я": що це означає

Україна повинна приєднатися до європейської "Ініціативи трьох морів", щоб посилити регіональне співробітництво в різних сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на саміті "Тримор'я".

"Почну з того, що ми пропонуємо. По-перше, Україна повинна бути учасницею "Ініціативи трьох морів". Це неправильно, що наша країна опинилася за межами цієї прекрасної ініціативи. Ми повинні знайти формат, в якому змогли б знайти приєднання. Достатньо лише одного погляду на географічну карту нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі наші країни можуть реалізувати весь свій потенціал", - зазначив він.

Крім того, Зеленський запропонував посилити трактування співпраці в рамках "Тримор'я". За його словами, спільна робота в області безпеки і логістики могла б зробити країни "Тримор'я" ефективним тилом з урахуванням війни в Україні.

Він також зазначив, що Україна готова грати роль логістичного центру між країнами Північної та Південної Європи.

Що таке "Тримор'я"

"Тримор'я" - це "Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива", яка є об'єднанням 12 країн Європейського союзу, що мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.

Організація створена для налагодження регіонального діалогу з різних питань. До складу "Тримор'я" входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія та Естонія.