Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями

Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО. Україна отримала статус партнера.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, зазначений статус Україна отримала заслужено.

"Цей день настав. Я щиро вдячний нашим партнерам в Альянсі, завдяки яким це рішення стало можливим. Україна нарешті отримала статус партнера розширених можливостей НАТО. Ми робимо одні одних сильнішими разом!", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, заявку на участь у партнерстві розширених можливостей НАТО Україна подала рівно 5 місяців тому - 15 січня.

Серед іншого, участь у програмі EOP передбачає розширене співробітництво у сфері розвідки та надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади в штаб-квартирі або в структурах НАТО.

Подальшим кроком, ймовірно, стане надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО, за словами українських дипломатів, для цього потрібно схвалення всіх союзників.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна може вступити в НАТО, незважаючи на існуючу окупацію Криму і Донбасу.