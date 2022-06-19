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Що дасть Україні статус кандидата на вступ до ЄС: відповідь Шмигаля

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Київ, Неділя 19 червня 2022 20:24
Що дасть Україні статус кандидата на вступ до ЄС: відповідь Шмигаля Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Статус кандидата на вступ до Євросоюзу дасть Україні цілу низку можливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, остаточне рішення щодо статусу для України очікується на саміті лідерів ЄС, який пройде 23-24 червня.

Що саме дасть цей статус:

  • юридичне закріплення європейського майбутнього України. Це означає, що процес запущено, і країна вже відповідає значній кількості критеріїв;
  • завершення всеосяжної трансформації всіх сфер. У цьому Україну буде постійно підтримувати Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу;
  • повноправну участь у програмах та ініціативах ЄС, відкритих як для країн-учасниць, так для країн-кандидатів. Україна отримає ширші можливості для того, щоб бути почутою при формуванні політик ЄС;
  • привабливість для інвесторів. Бізнес-клімат наближатиметься до європейських умов, інвестори будуть діяти на передбачуваному ринку, а бізнес - захищеним;
  • доступ до фінансової допомоги для країн, які готуються до вступу в ЄС (гранти, інвестиції або технічна допомога);
  • акумулюючи кошти для відновлення України через спеціальний Трастовий фонд солідарності, ЄС буде ставитися до своїх інвестицій не як до післявоєнного відновлення третьої країни, а інвестування в добробут потенційного майбутнього члена ЄС;
  • рух до ЄС дозволить модернізувати Україну, яка зацікавлена провести всі зміни якомога швидше.

Нагадаємо, цього тижня Європейська комісія рекомендувала країнам-учасницям ЄС надати Україні статус кандидата.

Сьогодні стало відомо, за яких умов Київ може позбутися цього статусу.

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