Що дасть Україні статус кандидата на вступ до ЄС: відповідь Шмигаля
Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Статус кандидата на вступ до Євросоюзу дасть Україні цілу низку можливостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
За його словами, остаточне рішення щодо статусу для України очікується на саміті лідерів ЄС, який пройде 23-24 червня.
Що саме дасть цей статус:
- юридичне закріплення європейського майбутнього України. Це означає, що процес запущено, і країна вже відповідає значній кількості критеріїв;
- завершення всеосяжної трансформації всіх сфер. У цьому Україну буде постійно підтримувати Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу;
- повноправну участь у програмах та ініціативах ЄС, відкритих як для країн-учасниць, так для країн-кандидатів. Україна отримає ширші можливості для того, щоб бути почутою при формуванні політик ЄС;
- привабливість для інвесторів. Бізнес-клімат наближатиметься до європейських умов, інвестори будуть діяти на передбачуваному ринку, а бізнес - захищеним;
- доступ до фінансової допомоги для країн, які готуються до вступу в ЄС (гранти, інвестиції або технічна допомога);
- акумулюючи кошти для відновлення України через спеціальний Трастовий фонд солідарності, ЄС буде ставитися до своїх інвестицій не як до післявоєнного відновлення третьої країни, а інвестування в добробут потенційного майбутнього члена ЄС;
- рух до ЄС дозволить модернізувати Україну, яка зацікавлена провести всі зміни якомога швидше.
Нагадаємо, цього тижня Європейська комісія рекомендувала країнам-учасницям ЄС надати Україні статус кандидата.
Сьогодні стало відомо, за яких умов Київ може позбутися цього статусу.
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