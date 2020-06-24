Україна отримала ракети Javelin від США

Сполучені Штати передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin. Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021 - 2022 роках.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, ракети FGM-148E, які отримала Україна, є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin. Також Збройні сили отримали допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів.

Це була перша партія вантажу за контрактом, який підписали у грудні 2019 року. Крім того, проект передбачає постачання для ЗСУ комплексу озброєння, його обслуговування та надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійного та ефективного використання зброї упродовж всього життєвого циклу.

Також у відомстві зазначили, що реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного партнерства на підтримку обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що військові США підготували до відправки в Україну вантаж по лінії військової допомоги.

Також раніше повідомлялось, що минулого року Держдеп США схвалив продаж Україні 150 протитанкових ракетних комплексів Javelin.

А минулого тижня Конгрес США затвердив пакет військової допомоги Україні розміром в 250 млн доларів, кошти підуть на навчання українських військових і закупівлю техніки.