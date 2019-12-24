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Україна отримала ще один вертоліт для Національної гвардії

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 18:55
Україна отримала ще один вертоліт для Національної гвардії
Фото: вертоліт Super Puma Н225 (mvs.gov.ua)

До кінця 2019 року очікується поставка в Україну ще двох вертольотів

У вівторок, 24 грудня, вертоліт Super Puma Н225 приземлився в столичному аеропорту "Жуляни" і незабаром буде переданий для потреб Національної гвардії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, вертоліт прилетів з Франції в рамках контракту між МВС і компанією Airbus, поповнивши авіапарк Єдиної авіаційної системи МВС.

"Саме ця модель володіє найвищими в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження і надійності в категорії 11-тонних двигунових машин. До кінця 2019 року очікується поставка в Україну ще двох вертольотів H125 для Державної прикордонної служби України", - уточнили в МВС.

Також зазначається, що протягом 2020 року плануються поставки в Україну ще 10 вертольотів.

Відзначимо, в Україну вже прибуло п'ять вертольотів. Три з них передали для потреб Держслужби з надзвичайних ситуацій, ще два - для Нацгвардії.

Нагадаємо, в травні Кабінет міністрів підписав з Францією угоду про закупівлю 55 вертольотів Airbus Helicopters. Тоді міністр Аваков зазначив, що в кінці 2018 року Україна отримає вже в перші чотири апарати. Загальна вартість покупки становить 551 мільйон євро.

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