Аваков підписав другий етап договору з Францією на постачання вертольотів

Підписано угода про закупівлю 55 вертольотів Airbus Helicopters

Україна підписала другий етап міжурядової угоди про закупівлю вертольотів Airbus Helicopters. Про це повідомив у Twitter Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зокрема, Аваков повідомив, що від імені Кабінету міністрів України був підписаний другий етап міжурядової угоди про закупівлю 55 вертольотів Airbus Helicopters.

"Від уряду України підписав з @DelphineGeny міністром-держсекретарем ек. і фінансів Франції другий етап міжурядової Угоди про закупівлю вертольотів Airbus Helicopters: до кінця 2018 отримаємо 4, а в цілому 55 сучасних вертольотів + центр тех. обслуг. в Україні", - написав він.

Від Уряду України підписав з @DelphineGeny міністром-держсекретарем єк. і фінансів Франції другий етап міжурядової Угоди щодо закупівлі вертольотів Airbus Helicopters: до кінця 2018 отримаємо 4, а разом 55 сучасних гелікоптерів + центр тех. обслуг. України. Крепчаем! pic.twitter.com/AGHRkDMJdD — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2018

Також Аваков уточнив, що загальна вартість покупки становить 551 мільйонів євро.

"Сьогодні ми підписали Угоду між французькою і українською стороною, загальна вартість якої близько 551 мільйонів євро. За умовами Угоди, французькі партнери в два етапи поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 вертоліт - моделі Н225 - самі вертольоти в світі, які мають вантажопідйомність понад 10 тонн і вони не випускаються в Україні, а нам вони потрібні ", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Всього МВС планує отримати вертольоти трьох моделей - Н145, Н125 і Н225, які поповнять вже існуючий вертолітний парк МІ-8.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України підтримав угода з Францією про офіційну підтримку у створенні системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Ззокрема, Франція надасть Україні кредит на суму 475 млн євро. Кредит буде використаний для фінансування контрактів, укладених з виробником вертольотів Airbus Helicopters SAS, які повинні включати не менше 50% французьких товарів, робіт і послуг. Для отримання кредиту контракти повинні бути прийняті до фінансування не пізніше 31 грудня 2019 року.