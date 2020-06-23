Україна отримала від ЄС і ВООЗ майже мільйон медзасобів для боротьби з COVID-19

Україна отримала від Євросоюзу і Всесвітньої організації охорони здоров'я майже мільйон одиниць медичних засобів для боротьби з коронавірусом. У вівторок, 23 червня, в аеропорт "Бориспіль" прибув гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє прес-служба Офісу віце-прем'єра з питань євроатлантичної інтеграції.

Як зазначається, вантаж містить медичну допомогу на 1 млн євро.

"У цій партії - 500 тисяч медичних масок, 250 тисяч халатів, 125 тисяч респіраторних масок, 50 тисяч захисних щитків і 2,5 тисячі спеціальних окулярів. Цього вистачить, щоб на цілий місяць забезпечити 50 лікарень, визначених Міністерством охорони здоров'я України, де лікують пацієнтів з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає медичного обладнання від Японії на 1,4 млн доларів, яке передадуть військовим госпіталям у Харкові, Львові та Ірпені.

Також РБК-Україна писало, що у червні Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги.