Украина получила от ЕС и ВОЗ почти миллион медсредств для борьбы с COVID-19

Украина получила от Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения почти миллион единиц медицинских средств для борьбы с коронавирусом. Во вторник, 23 июня, в аэропорт "Борисполь" прибыл гуманитарный груз.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции.

Как отмечается, груз включает в себя медицинскую помощь на 1 млн евро.

"В этой партии - 500 тысяч медицинских масок, 250 тысяч халатов, 125 тысяч респираторных масок, 50 тысяч защитных щитков и 2,5 тысячи специальных очков. Этого хватит, чтобы на целый месяц обеспечить 50 больниц, определенных Министерством здравоохранения Украины, где лечат пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит медицинского оборудования от Японии на 1,4 млн долларов, которое передадут военным госпиталям в Харькове, Львове и Ирпене.

Также РБК-Украина писало, что в июне Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи.