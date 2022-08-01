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Україна отримала додаткові HIMARS від США, - Резніков

Фото: Україна отримала додаткові HIMARS від США (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україну прибули додаткові 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.

"4 додаткові HIMARS прибули в Україну. Я вдячний президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та громадянам Штатів за зміцнення української армії. Ми довели, що ми вмілі оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій!"- написав він.

Нагадаємо, найближчими днями США анонсують передачу Україні новітніх систем ППО і ще більше HIMARS.

РБК-Україна також писало, як HIMARS змінюють хід війни в Україні.

Окрім того, в Україну вже прибули РСЗВ Long Hand MARS II.

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Олексій РезніковСполучені Штати Америки