Україна вже отримала 100 безпілотників у рамках "Армії дронів", потрібно ще стільки ж, - Федоров

Він зазначив, що наразі в Україні 2,5 тисячі км лінії фронту. Глибину фронту можна умовно розділили на чотири рівні. Перша лінія - до 3-х км, друга, третя та четверта - 60, 70 і 120 км відповідно.

Федоров розповів, що Україні необхідно до 10 тисяч дронів для першої, трьохкілометрової зони. Для цієї зони потрібні маленькі "пташки", які можуть використовуватись в побуті. Вони необхідні для міських боїв та здійснення розвідки на невеликі відстані.

За його словами, для інших ліній потрібні великі дрони, що літають на довгі відстані.

"Таких дронів ми законтрактували вже більше 200 штук. Орієнтовно стільки їх потрібно, щоб наші військові могли виконувати тактичні завдання на лінії фронту. Вони починають поступово надходити - близько 100 штук вже в Україні. Я думаю, що до кінця жовтня-початку листопада усі законтрактовані дрони будуть у нас", - сказав він.

Федоров зазначив, що завдання України полягає в тому, щоб постійно підтримувати цю кількість дронів. Тобто, незалежно від того, скільки їх знищать окупанти, Україна має забезпечити можливість їх оперативного поновлення.

"Для цього ми постійно шукаємо можливості для купівлі цих дронів, ремонтуємо старі, відкриваємо хаби для їх відновлення та, звісно, навчаємо на постійній основі пілотів. Наразі вдалось зібрати вже близько 855 млн гривень на купівлю нових БПЛА", - додав він.