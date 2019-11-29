Україна і Польща запроваджують нові правила співпраці операторів ГТС

Оператори газотранспортних систем (ГТС) України і Польщі домовилися про умови співпраці в точках з'єднання Германовичі і Дроздовичі за європейськими правилами. Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгаза".

Повідомляється, що "Укртрансгаз" та ТОВ "Оператор ГТС України" підписали доповнення до Угоди про взаємодію з точок з'єднання між Польщею та Україною з наступними змінами:

в точці з'єднання Германовичі з 1 грудня 2019 стане можливим віртуальний реверс, а алокація буде відбуватися у відповідності до операційного балансуючого рахунку, який не обнуляється кожен місяць, у повній відповідності з вимогами мережевих кодів ЄС;

в точці з'єднання Дроздовичі з 1 січня 2020 послуги транзиту природного газу будуть пропонуватися в повній відповідності до мережевих кодексів ЄС, включаючи можливість віртуального реверсу і алокації відповідно до операційного балансуючого рахунку. Зазначимо, до кінця року ця точка заблокована поточним контрактом з "Газпромом".

Ці зміни в угоді про взаємодію операторів є кроком до приведення правил експлуатації точок з'єднання на польсько-українському кордоні до вимог ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Російська Федерація почали погоджувати договір інтерконекту для транзиту газу. Цей договір буде першим кроком до продовження транзиту.