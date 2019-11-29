Україна і Польща запроваджують нові правила співпраці операторів ГТС

Оператори ГТС погодили співпрацю після анбандлінга
Оператори газотранспортних систем (ГТС) України і Польщі домовилися про умови співпраці в точках з'єднання Германовичі і Дроздовичі за європейськими правилами. Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгаза".
Повідомляється, що "Укртрансгаз" та ТОВ "Оператор ГТС України" підписали доповнення до Угоди про взаємодію з точок з'єднання між Польщею та Україною з наступними змінами:
Ці зміни в угоді про взаємодію операторів є кроком до приведення правил експлуатації точок з'єднання на польсько-українському кордоні до вимог ЄС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Російська Федерація почали погоджувати договір інтерконекту для транзиту газу. Цей договір буде першим кроком до продовження транзиту.