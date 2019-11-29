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"Нафтогаз" пояснив перенесення тристоронніх переговорів щодо газу

Новини » Політика     29.11.2019 - 17:31
"Нафтогаз" пояснив перенесення тристоронніх переговорів щодо газу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сторонам потрібен час для укладення договору інтерконекту

Заплановані на 29 листопада тристоронні переговори по газу у форматі Україна-Росія-ЄС перенесли, щоб сторони проаналізували український договір про приєднання мереж і домовилися щодо тексту угоди. Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України" в Facebook.

Повідомляється, що на двосторонній зустрічі від російської сторони отримали коментарі щодо договору про приєднання мереж (interconnection agreement), який повинен бути укладений у відповідності з європейськими правилами. Проект договору оператор ГТС України передав "Газпрому" ще у вересні.

"Такий договір є першим кроком до продовження транзиту, хоча до остаточного рішення ще далеко. Тристоронню зустріч, заплановану на сьогодні, перенесли саме для того, щоб фахівці обох операторів проаналізували коментарі і домовилися щодо тексту угоди", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українська сторона наполягає на укладенні таких договорів інтерконекту з усіма операторами ГТС сусідніх країн Євросоюзу, з Молдовою та Росією. Так як вони є невід'ємною частиною європейських правил газового ринку, який впровадила України.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили про перенесення газових переговорів з Україною і ЄС. Наступний раунд переговорів пройде вже в грудні.

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