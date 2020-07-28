Україна, Польща і Литва створили "Люблінський трикутник"

Це тристороння платформа для політичного, економічного та соціального співробітництва
У Польщі міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення "Люблінського трикутника". Вони засновують тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
Крім того, сторони організують консультації на рівні керівництв МЗС свої країн та утворять в міністерствах закордонних справ посади представників з питань співробітництва в рамках "Люблінського трикутника".
Вони проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів.
Сьогодні міністри проводили переговори. Сторони наголошують на важливості діалогу між трьома країнами у парламентському вимірі, особливо в межах Парламентської асамблеї Україна-Польща-Литва.
Вони закликають Росію вивести свої війська з тих частин Донецької та Луганської областей України і підтверджують свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Міністри закордонних справ підтверджують бажання поглиблювати і розширювати українсько-польсько-литовське співробітництво між збройними силами, обіцяють надавати взаємну підтримку у боротьбі проти пандемії коронавірусу.
Нагадаємо, сьогодні в Любліні були переговори міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви.
Відзначимо, Україна запросила Польщу для участі в платформі з деокупацію Кримського півострова.