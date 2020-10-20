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Україна, Польща і Литва активізують співпрацю у сфері безпеки, - РНБО

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 17:51
Україна, Польща і Литва активізують співпрацю у сфері безпеки, - РНБО
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Україна, Польща та Литва активізують співпрацю у сфері безпеки в рамках "Люблінського трикутника". Причиною цього є ситуація в Білорусі та можливе посилення впливу Росії в регіоні.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з послом Литви в Україні Вальдемарасом Сарапінасом, передає прес-служба відомства.

"Керівники безпекових відомств України, Литви та Польщі активізують співпрацю у форматі "Люблінського трикутника". Така зустріч повинна бути організована найближчим часом", - цитують слова Данілова в РНБО.

Він додав, що результати президентських виборів в Білорусі будуть впливати на безпеку в Європі, зокрема враховуючи російський фактор.

"Можливе посилення впливу РФ - виклик для України, Литви та Польщі. Наша співпраця є важливою для збереження миру та спокою в регіоні", - сказав Данілов.

Литовський посол, серед іншого, запевнив, що Литва і надалі буде підтримувати Україну в її протистоянні з РФ, а також її європейські та євроатлантичні прагнення.

"Ми будемо з вами до вашої, а, значить, і нашої перемоги", - сказав Сарапінас.

Нагадаємо, у вересні на конференції національних координаторів "Люблінського трикутника" сторони визначили пріоритетом протидію гібридним загрозам з боку Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці липня Україна, Польща і Литва створили платформу "Люблінський трикутник" для політичного, економічного і соціального співробітництва.

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