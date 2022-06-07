Україна та Польща мають підписати один з найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна та Польща мають підписати один з найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Єрмака.

"країна та Польща мають підписати один з найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років. У Польщі про це вже сказав прем‘єр-міністр Матеуш Моравецький. Також Польща пропонує поширити сьомий пакет санкцій ЄС на імпорт російського газу та нафтохімічної продукції, а також виключити з фінансової системи всі банки РФ та Білорусі", - написав Єрмак.

За його словами, Україна цілком підтримує цей підхід.

"Повне нафтове та газове ембарго, відключення від SWIFT всіх російських банків, включно із "Газпромбанком", вторинні та індивідуальні санкції - ми працюємо над цим", - додав керівник ОП.