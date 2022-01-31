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Боррель про можливу зупинку поставок газу Росією в Європу: "Ми готові"

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Бельгія, Понеділок 31 січня 2022 05:26
Боррель про можливу зупинку поставок газу Росією в Європу: "Ми готові" Фото: Жозеп Боррель, високий представник Євросоюзу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Євросоюз готується до можливої зупинки або скорочення поставок газу в Європу. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Жозепа Борреля.

За його словами, Євросоюз розглядає різні варіанти, підтримуючи Україну. При цьому також враховуються варіанти, якщо Росія скоротить або взагалі зупинить поставки газу в Європу.

"Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти. Це включає в себе підвищення нашої стійкості, в тому числі шляхом роботи з такими партнерами, як США, Катар і Азербайджан, з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити поставки", - пише Боррель у своєму блозі.

Він також зазначив, що Євросоюз готовий ввести санкції, які завдадуть серйозної шкоди російській економіці й фінансовій системі та не збирається відступати в питанні підтримки України.

"Європейський Союз не відмовиться від своєї підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення. Україна - наш партнер і сусід: її безпека - це наша безпека", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у НАТО також заговорили про загрозу зупинки Росією поставок газу в Європу. Там розповіли про можливі плани вирішення проблеми.

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