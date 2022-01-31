Боррель про можливу зупинку поставок газу Росією в Європу: "Ми готові"
Євросоюз готується до можливої зупинки або скорочення поставок газу в Європу. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Жозепа Борреля.
За його словами, Євросоюз розглядає різні варіанти, підтримуючи Україну. При цьому також враховуються варіанти, якщо Росія скоротить або взагалі зупинить поставки газу в Європу.
"Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти. Це включає в себе підвищення нашої стійкості, в тому числі шляхом роботи з такими партнерами, як США, Катар і Азербайджан, з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити поставки", - пише Боррель у своєму блозі.
Він також зазначив, що Євросоюз готовий ввести санкції, які завдадуть серйозної шкоди російській економіці й фінансовій системі та не збирається відступати в питанні підтримки України.
"Європейський Союз не відмовиться від своєї підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення. Україна - наш партнер і сусід: її безпека - це наша безпека", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що у НАТО також заговорили про загрозу зупинки Росією поставок газу в Європу. Там розповіли про можливі плани вирішення проблеми.