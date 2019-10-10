Україна повністю забезпечена газом на зиму, - Коболєв

Україна закупила газ на зиму у повному обсязі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

"На початок опалювального сезону рівень газу в сховищах сягне 21 млрд. куб. м, "Укртрансгаз" виконав 100% планових ремонтних та діагностичних робіт на українській ГТС та ПСГ, ми почали використовувати БПЛА ддя охорони об‘єктів критичної (і не тільки) інфраструктури", - поінформував очільник "Нафтогазу".

Нагадаємо, Камін не планує підвищення тарифів найближчим часом.

Раніше Коболєв повідомив, що Україна повинна завершити процес відокремлення газотранспортної системи (анбандлінгу) до початку 2020 року. За його словами, якщо анбандлінг не завершиться до кінця 2019 року, то Україну звинуватять в тому, що в усіх потенційних проблемах наступної зими винна саме вона.

Кабінет міністрів України 18 вересня затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України" до кінця року.