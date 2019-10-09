Кабмін не планує підвищення тарифів найближчим часом

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами прем'єра, у ході сьогоднішнього засідання уряд не приймав жодних рішень щодо підвищення тарифів

Кабінет міністрів України не планує підвищення тарифів найближчим часом. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд на засіданні у середу не приймав жодних рішень щодо зростання тарифів.

"Ми прагнемо зробити так, щоб тарифи не збільшувались. Єдине, що я можу точно сказати, сьогодні ніяких рішень щодо підвищення тарифів не приймалося. Уряд не планує найближчим часом робити щось таке, щоб підвищувались тарифи", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, глава комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що при поліпшенні енергоефективності в наступні 5 років українська родина зможе економити на комунальних тарифах до 8-10 тисяч гривень на рік.

Як писало РБК-Україна, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пропонує підвищити тарифи на виробництво теплової енергії для потреб населення з 1 січня 2020 року на 29,64%.

Додамо також, у кінці серпня в Кабінеті міністрів виступили проти підвищення тарифів на тепло в новому опалювальному сезоні.