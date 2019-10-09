ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін не планує підвищення тарифів найближчим часом

Новини » Політика    09.10.2019 - 14:52
Кабмін не планує підвищення тарифів найближчим часом
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами прем'єра, у ході сьогоднішнього засідання уряд не приймав жодних рішень щодо підвищення тарифів

Кабінет міністрів України не планує підвищення тарифів найближчим часом. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд на засіданні у середу не приймав жодних рішень щодо зростання тарифів.

"Ми прагнемо зробити так, щоб тарифи не збільшувались. Єдине, що я можу точно сказати, сьогодні ніяких рішень щодо підвищення тарифів не приймалося. Уряд не планує найближчим часом робити щось таке, щоб підвищувались тарифи", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, глава комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що при поліпшенні енергоефективності в наступні 5 років українська родина зможе економити на комунальних тарифах до 8-10 тисяч гривень на рік.

Як писало РБК-Україна, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пропонує підвищити тарифи на виробництво теплової енергії для потреб населення з 1 січня 2020 року на 29,64%.

Додамо також, у кінці серпня в Кабінеті міністрів виступили проти підвищення тарифів на тепло в новому опалювальному сезоні.

Кабмін погодив кандидатури голів ОДА трьох областей Кабмін створив робочу групу для вирішення проблем з опалювальним сезоном
Новини України Кабінет Міністрів Українитарифи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся