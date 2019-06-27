Україна підтвердила відведення бойовиків біля Станиці Луганській

Україна підтверджує відведення підрозділів бойовиків у районі Станиці Луганської. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, бойовики відійшли від пішохідного мосту.

"У відповідності до мирного плану та реалізації рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської - відійшов від пішохідного мосту", - повідомили у прес-центрі.

Сили ООС попереджають, що для максимальної безпеки цивільного населення, що проживає у Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду, сили груп розмінування Збройних сил та Державної служби з надзвичайних ситуацій України проводять перевірку дороги (гуманітарного коридору) і прилеглої до неї місцевості з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

"Протягом сьогоднішнього дня здійснення інших заходів у рамках розведення сил та засобів українською стороною не заплановано. Поки триває процес розведення сторін, наші резерви в районі Станиці Луганської знаходяться у повній бойовій готовності. У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. Волкер зазначив, що для подальшого припинення вогню він очікує наступного кроку від Росії.

Як писало РБК-Україна раніше, в середу, 26 червня, підрозділи Об'єднаних сил під наглядом спостерігачів СММ ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу контрольного пункту "Станиця Луганська". Командувач ООС додав, що це перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганській.

Пізніше в прес-центрі Операції об'єднаних сил відзначили, що розведення сил по лінії зіткнення у районі Станиці Луганської не послабляє оборонні можливості українських військових на Донбасі.