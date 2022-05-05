Український моряк з "Яни Капу" потрапив до полону росіян вдруге

Євгена Семидоцького - члена захопленого РФ екіпажу рейдового буксира "Яни Капу", звільненого з полону в 2019 році, росіяни знову полонили. Другий раз за останні 4 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні. Вдруге за останні чотири роки", - розповів він. До того, як потрапити в полон вдруге, Семидоцький у Сватовому працював у пожежно-рятувальному загоні місцевої ДСНС. "Залишався там до останнього аби допомагати людям", - додав Гайдай.