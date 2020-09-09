Україна підтвердила Ірану дату другого туру переговорів по катастрофі МАУ

Україна погодилася провести другий раунд переговорів по авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) в Тегерані (Іран) з 18 по 21 жовтня. Міністерство закордонних справ поінформувало іранську сторону про згоду.

Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін в коментарі РБК-Україна.

За його словами, українська сторона підтвердила готовність до проведення переговорів в дати, запропоновані раніше Іраном.

Він додав, що українська сторона чекає отримання відповідей на питання, які були поставлені перед Іраном під час зустрічі в Києві.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між Іраном і Україною відбувся в кінці липня в Києві, тоді сторони досягли трьох домовленостей. Зокрема, Іран включився в переговорний процес; погодився виконати всі свої зобов'язання відповідно до міжнародної конвенції з безпеки авіації; також сторони домовилися, як структурувати переговори.

Також повідомлялося, що Іран готовий в судовому порядку врегулювати всі питання по справі про катастрофу МАУ, якщо сторони будуть рухатися в дусі "доброї волі".

Зазначимо, Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року під час вильоту з Тегерана. Офіційний Тегеран стверджує, що це сталося через людський фактор. В результаті загинули 176 чоловік.